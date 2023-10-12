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12 октября, 20:35

Истребители США создали опасную ситуацию в небе над Сирией боевыми вылетами без ведома России

Авиация коалиции США совершила 14 нарушений в небе над Сирией за сутки

За минувшие сутки пилотируемая и беспилотная авиация американской коалиции 14 раз нарушила Протоколы деконфликтации в Сирии. Об этом на ежедневном брифинге сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Вадим Кулить.

Контр-адмирал пояснил, что западные самолёты и БПЛА создали опасную ситуацию, так как их присутствие в воздушном пространстве республики не было согласовано с РФ. Шесть нарушений связаны с пересечением границы САР беспилотниками, ещё восемь — с полётами истребителей.

"Зафиксировано шесть случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с не согласованными с российской стороной полётами БПЛА. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений двумя парами истребителей Rafale, парой истребителей F-16", — озвучил Кулить.

Также в ЦПВС сообщили об обстрелах сирийских войск в идлибской зоне деэскалации. За минувшие сутки террористы нанесли по позициям военнослужащих 11 ударов, ранив некоторых солдат.

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Между тем 12 октября израильская армия нанесла серию ударов по аэропортам Дамаска и Алеппо. МИД Сирии назвал произошедшее преступлением против человечества, а МИД России обвинил ЦАХАЛ в нарушении норм международного права.

Обложка ©

Unsplash / Chandler Cruttenden

Илья Пушкарев
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