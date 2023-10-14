Израилю пригрозили "огромным землетрясением" в отместку за сектор Газа
МИД Ирана: Израиль столкнётся с "землетрясением" в случае атаки "Хезболлы"
Нежелание израильских властей остановить "преступления против мирного населения" в секторе Газа может обернуться для них "огромным землетрясением". Это произойдёт в случае вступления в конфликт ливанской группировки "Хезболла", предупредил глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан.
По словам министра, мировое сообщество должно немедленно склонить Израиль к прекращению масштабных ударов. Иначе сплочённые лидеры сопротивления "нажмут на спусковой крючок".
"Любой шаг сопротивления вызовет огромное землетрясение в сионистском образовании", — предупредил иранский дипломат по завершении переговоров с лидером "Хезболлы" Хасаном Насраллой.
Между тем в субботу ЦАХАЛ нанесла удар по позициям "Хезболлы" на юге Ливана. Под обстрел угодили и корреспонденты телеканала Al Jazeera, один из которых скончался. Параллельно 14 октября израильская армия вновь атаковала сектор Газа. Жертвами авиаудара стали 70 человек, сообщила палестинская группировка ХАМАС.
ТАСС / АР / Bilal Hussein