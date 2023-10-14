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14 октября, 18:21

Израилю пригрозили "огромным землетрясением" в отместку за сектор Газа

МИД Ирана: Израиль столкнётся с "землетрясением" в случае атаки "Хезболлы"

Нежелание израильских властей остановить "преступления против мирного населения" в секторе Газа может обернуться для них "огромным землетрясением". Это произойдёт в случае вступления в конфликт ливанской группировки "Хезболла", предупредил глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан.

По словам министра, мировое сообщество должно немедленно склонить Израиль к прекращению масштабных ударов. Иначе сплочённые лидеры сопротивления "нажмут на спусковой крючок".

"Любой шаг сопротивления вызовет огромное землетрясение в сионистском образовании", — предупредил иранский дипломат по завершении переговоров с лидером "Хезболлы" Хасаном Насраллой.

Почему западные СМИ опасаются участия "Хезболлы" в конфликте с Израилем

Почему западные СМИ опасаются участия "Хезболлы" в конфликте с Израилем

Между тем в субботу ЦАХАЛ нанесла удар по позициям "Хезболлы" на юге Ливана. Под обстрел угодили и корреспонденты телеканала Al Jazeera, один из которых скончался. Параллельно 14 октября израильская армия вновь атаковала сектор Газа. Жертвами авиаудара стали 70 человек, сообщила палестинская группировка ХАМАС.

Обложка ©

ТАСС / АР / Bilal Hussein

Илья Пушкарев
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