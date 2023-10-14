Израилю пригрозили "огромным землетрясением" в отместку за сектор Газа

Нежелание израильских властей остановить "преступления против мирного населения" в секторе Газа может обернуться для них "огромным землетрясением". Это произойдёт в случае вступления в конфликт ливанской группировки "Хезболла", предупредил глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан.