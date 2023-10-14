В Газе заявили об ударе ЦАХАЛ во время эвакуации мирных палестинцев

Пресс-служба правительства сектора Газа, связанного с ХАМАС, сообщила, что Армия Израиля нанесла удар по мирным жителям Газы, пытавшимся покинуть территории по требованию израильских властей.

"Новое массовое убийство, совершённое оккупантами [Израилем] в отношении трёх автоколонн жителей, которые пытались добраться до южной части Газы по требованию оккупационной армии [ЦАХАЛ]", — говорится в сообщении пресс-службы.