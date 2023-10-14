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14 октября, 11:15
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В Газе заявили об ударе ЦАХАЛ во время эвакуации мирных палестинцев

ХАМАС: В результате израильской атаки погибло 70 человек

Пресс-служба правительства сектора Газа, связанного с ХАМАС, сообщила, что Армия Израиля нанесла удар по мирным жителям Газы, пытавшимся покинуть территории по требованию израильских властей.

"Новое массовое убийство, совершённое оккупантами [Израилем] в отношении трёх автоколонн жителей, которые пытались добраться до южной части Газы по требованию оккупационной армии [ЦАХАЛ]", говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно информации пресс-службы, в результате обстрела погибли 70 человек, в основном дети и женщины, а более 200 человек пострадали.

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Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий.

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ТАСС / ЕРА / MOHAMMED SABER

Александра Мышляева
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