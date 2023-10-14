В Газе заявили об ударе ЦАХАЛ во время эвакуации мирных палестинцев
ХАМАС: В результате израильской атаки погибло 70 человек
Пресс-служба правительства сектора Газа, связанного с ХАМАС, сообщила, что Армия Израиля нанесла удар по мирным жителям Газы, пытавшимся покинуть территории по требованию израильских властей.
"Новое массовое убийство, совершённое оккупантами [Израилем] в отношении трёх автоколонн жителей, которые пытались добраться до южной части Газы по требованию оккупационной армии [ЦАХАЛ]", — говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно информации пресс-службы, в результате обстрела погибли 70 человек, в основном дети и женщины, а более 200 человек пострадали.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий.
ТАСС / ЕРА / MOHAMMED SABER