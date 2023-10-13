Палестина срочно просит 2,7 млн литров топлива для больниц и водяных насосов

Медучреждения сектора Газа испытывают острую необходимость в лекарствах и топливе, без которых больницы не смогут функционировать. Как сообщили в Минздраве Палестины, в регионе сложилась настоящая гуманитарная катастрофа.

"Необходима срочная гуманитарная помощь, включая лекарства, медицинские средства, материалы для лабораторий и банков крови, а также снабжение 1 млн литров топлива для обеспечения работы системы водоснабжения и 1,7 млн литров топлива для работы медицинских учреждений", — отметили в министерстве.

В ведомстве уверены, что решением перекрыть анклаву доступ к воде, электричеству и топливу Израиль лишь усугубил уже существующий кризис. Без принятия срочных мер ситуация в регионе может быстро усугубиться.