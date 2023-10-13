Палестина срочно просит 2,7 млн литров топлива для больниц и водяных насосов
Медучреждения сектора Газа испытывают острую необходимость в лекарствах и топливе, без которых больницы не смогут функционировать. Как сообщили в Минздраве Палестины, в регионе сложилась настоящая гуманитарная катастрофа.
"Необходима срочная гуманитарная помощь, включая лекарства, медицинские средства, материалы для лабораторий и банков крови, а также снабжение 1 млн литров топлива для обеспечения работы системы водоснабжения и 1,7 млн литров топлива для работы медицинских учреждений", — отметили в министерстве.
В ведомстве уверены, что решением перекрыть анклаву доступ к воде, электричеству и топливу Израиль лишь усугубил уже существующий кризис. Без принятия срочных мер ситуация в регионе может быстро усугубиться.
"Нынешняя ситуация в секторе Газа — это не что иное, как гуманитарная катастрофа. Израильские меры, в результате которых прекращены не только поставки электричества и топлива, но и воды, усугубили и без того серьёзный кризис внутреннего водоснабжения", — посетовал Минздрав.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий.