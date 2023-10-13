ООН: В сектор Газа не поступило "ни капли воды" за 6 дней, запасы на исходе
За последние шесть дней в сектор Газа не поступило "ни капли воды", местные запасы вот-вот иссякнут. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Я недавно говорил со своим коллегой из БАПОР (Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам и организации работ. — Прим. Лайфа) по телефону, и он сказал, что они не смогли получить ни капли воды за шесть дней. Запасы в буквальном смысле на исходе", — сообщил Дюжаррик.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Иерусалим в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября СМИ со ссылкой на главу пресс-службы ЦАХАЛ сообщили о том, что жители Газы вняли призывам эвакуироваться из зоны боевых действий. Мирное население уходит из города в южном направлении.
ТАСС / DPA / Picture-alliance / Abed Rahim Khatib