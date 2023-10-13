ООН: В сектор Газа не поступило "ни капли воды" за 6 дней, запасы на исходе

За последние шесть дней в сектор Газа не поступило "ни капли воды", местные запасы вот-вот иссякнут. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Я недавно говорил со своим коллегой из БАПОР (Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам и организации работ. — Прим. Лайфа) по телефону, и он сказал, что они не смогли получить ни капли воды за шесть дней. Запасы в буквальном смысле на исходе", — сообщил Дюжаррик.