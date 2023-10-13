В США заявили, что создают зоны безопасности для мирных граждан в секторе Газа

США вместе с ведущими гуманитарными организациями, а также Израилем работают над созданием зон безопасности для мирного населения сектора Газа. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы сейчас сосредоточены на содействии в создании зон безопасности. Мы делаем это вместе с ведущими международными организациями, взаимодействуем с Израилем, работаем с другими странами", — сказал он на пресс-конференции в Катаре.

Госсекретарь рассказал, что зоны безопасности помогут обеспечить мирных жителей гуманитарной помощью. Он заявил, что простые граждане сектора Газа не должны страдать из-за израильской операции, а также осудил ХАМАС за использование мирного населения в качестве живого щита.