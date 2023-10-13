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13 октября, 16:43

В США заявили, что создают зоны безопасности для мирных граждан в секторе Газа

Блинкен: США создают зоны безопасности в секторе Газа

США вместе с ведущими гуманитарными организациями, а также Израилем работают над созданием зон безопасности для мирного населения сектора Газа. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы сейчас сосредоточены на содействии в создании зон безопасности. Мы делаем это вместе с ведущими международными организациями, взаимодействуем с Израилем, работаем с другими странами", сказал он на пресс-конференции в Катаре.

Госсекретарь рассказал, что зоны безопасности помогут обеспечить мирных жителей гуманитарной помощью. Он заявил, что простые граждане сектора Газа не должны страдать из-за израильской операции, а также осудил ХАМАС за использование мирного населения в качестве живого щита.

Однако Блинкен не стал комментировать призывы Израиля к эвакуации населения сектора Газа.

Путин: Далеко не все в секторе Газа поддерживают ХАМАС

Путин: Далеко не все в секторе Газа поддерживают ХАМАС

Напомним, утром 7 октября из сектора Газа был нанесён массированный ракетный удар по территории Израиля, после чего движение ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Уже 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Израиль дал 1,1 миллиона палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг сектора Газа. А сегодня, по данным СМИ, по городу открыли огонь израильские танки.

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ТАСС / ZUMA

Александра Мышляева
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