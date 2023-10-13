В США заявили, что создают зоны безопасности для мирных граждан в секторе Газа
Блинкен: США создают зоны безопасности в секторе Газа
США вместе с ведущими гуманитарными организациями, а также Израилем работают над созданием зон безопасности для мирного населения сектора Газа. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы сейчас сосредоточены на содействии в создании зон безопасности. Мы делаем это вместе с ведущими международными организациями, взаимодействуем с Израилем, работаем с другими странами", — сказал он на пресс-конференции в Катаре.
Госсекретарь рассказал, что зоны безопасности помогут обеспечить мирных жителей гуманитарной помощью. Он заявил, что простые граждане сектора Газа не должны страдать из-за израильской операции, а также осудил ХАМАС за использование мирного населения в качестве живого щита.
Однако Блинкен не стал комментировать призывы Израиля к эвакуации населения сектора Газа.
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа был нанесён массированный ракетный удар по территории Израиля, после чего движение ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Уже 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Израиль дал 1,1 миллиона палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг сектора Газа. А сегодня, по данным СМИ, по городу открыли огонь израильские танки.
ТАСС / ZUMA