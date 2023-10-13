Путин: Далеко не все в секторе Газа поддерживают ХАМАС

"Далеко не все [жители Газа] ХАМАС поддерживают, кстати говоря. Далеко не все, а страдать должны все подряд, включая женщин и детей. Ну конечно, с этим вряд ли кто-то согласится", — сказал российский лидер журналистам на брифинге по итогам двухдневного официального визита в Киргизскую Республику и мероприятий саммита СНГ.