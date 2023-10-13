Путин: Далеко не все в секторе Газа поддерживают ХАМАС
Далеко не все жители сектора Газа поддерживают действия боевиков ХАМАС, заявил президент России Владимир Путин.
"Далеко не все [жители Газа] ХАМАС поддерживают, кстати говоря. Далеко не все, а страдать должны все подряд, включая женщин и детей. Ну конечно, с этим вряд ли кто-то согласится", — сказал российский лидер журналистам на брифинге по итогам двухдневного официального визита в Киргизскую Республику и мероприятий саммита СНГ.
Ранее глава государства рассказал, как, по его мнению, должен решиться конфликт Израиля и Палестины. Владимир Путин подчеркнул, что Москва не видит альтернатив урегулированию ситуации путём переговоров. Их целью должна стать реализация формулы "двух государств", которую выработала ООН: независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующая в мире и безопасности с Израилем.
Напомним, 7 октября сектор Газа нанёс массовый ракетный удар по Израилю, после чего ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". А ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Спустя пару дней министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. В боестолкновении продолжают гибнуть люди, количество жертв приближается к двум тысячам с каждой стороны. При этом больше всего бесчинств в отношении невинных жителей совершают боевики и радикалы ХАМАС. Ранее, например, на юге Израиля обнаружили тела 200 человек, убитых ХАМАС, среди них около 40 детей.
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