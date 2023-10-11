СМИ заявили о 40 детях, убитых ХАМАС, и их не смутило, что сама израильская армия не в курсе этого
i24NEWS: На юге Израиля обнаружили тела 200 израильтян, убитых ХАМАС
На юге Израиля в кибуце Кфар-Аза были обнаружены тела 200 израильтян, убитых членами радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил телеканал i24NEWS со ссылкой на спасателей из организации ZAKA.
Уточняется, что среди погибших якобы было около 40 детей. Ряд мировых СМИ распространил информацию о том, что у многих убитых младенцев были отрублены головы. Однако официальных подтверждений от израильских властей нет. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) тоже заявили, что не знают ничего о ситуации с убитыми детьми в кибуце Кфар-Аза. Кроме того, фото и видео тел убитых граждан не публиковались. Журналистам их также не показали.
О жертвах среди детей заявляли некоторые журналисты, однако их количество и другие подробности доподлинно неизвестны. Несмотря на отсутствие достоверных подтверждений информации об убитых и обезглавленных детях, многие СМИ подхватили и опубликовали информацию об этом на обложках изданий, сопровождая громкими заголовками.
Ранее Лайф рассказывал, что члены израильской общественной добровольческой организации ЗАКА обнаружили как минимум 100 тел погибших в кибуце Беэри, находящемся на юге Израиля. По данным спасателей, не исключено, что жертв может оказаться больше.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Позже Израиль заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло не менее 1,2 тысячи израильтян и 900 палестинцев. В числе погибших есть и россияне. Число израильских военнослужащих, погибших в боях с ХАМАС, выросло до 170. Утром 11 октября сообщалось, что ЦАХАЛ нанесла удары более чем по 80 целям ХАМАС в секторе Газа.
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