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9 октября, 20:55

Волонтёры обнаружили ещё 100 тел жертв атак ХАМАС

The Times of Israel: Волонтёры нашли ещё 100 погибших из-за атак ХАМАС

Члены израильской общественной добровольческой организации ЗАКА обнаружили как минимум 100 тел погибших в кибуце Беэри, находящемся на юге Израиля. Об этом пишет издание The Times of Israel, ссылаясь на представителей организации.

По данным спасателей, не исключено, что жертв может оказаться гораздо больше. Дело в том, что кибуц целиком разрушен после нападения радикалов ХАМАС, а в нём проживало порядка тысячи человек.

В ХАМАС заявили, что среди пленных есть россияне

В ХАМАС заявили, что среди пленных есть россияне

Лайф напоминает, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последней информации, жертвами конфликта стали свыше 900 граждан Израиля, более 2,6 тысячи ранены. Палестинские власти сообщили, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибло 687 человек и ранено более 3700.

Обложка ©

ТАСС / MOHAMMED SABER

Анатолий Симоненко
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