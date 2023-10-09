Волонтёры обнаружили ещё 100 тел жертв атак ХАМАС
The Times of Israel: Волонтёры нашли ещё 100 погибших из-за атак ХАМАС
Члены израильской общественной добровольческой организации ЗАКА обнаружили как минимум 100 тел погибших в кибуце Беэри, находящемся на юге Израиля. Об этом пишет издание The Times of Israel, ссылаясь на представителей организации.
По данным спасателей, не исключено, что жертв может оказаться гораздо больше. Дело в том, что кибуц целиком разрушен после нападения радикалов ХАМАС, а в нём проживало порядка тысячи человек.
Лайф напоминает, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последней информации, жертвами конфликта стали свыше 900 граждан Израиля, более 2,6 тысячи ранены. Палестинские власти сообщили, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибло 687 человек и ранено более 3700.
ТАСС / MOHAMMED SABER