Волонтёры обнаружили ещё 100 тел жертв атак ХАМАС

Члены израильской общественной добровольческой организации ЗАКА обнаружили как минимум 100 тел погибших в кибуце Беэри, находящемся на юге Израиля. Об этом пишет издание The Times of Israel, ссылаясь на представителей организации.

По данным спасателей, не исключено, что жертв может оказаться гораздо больше. Дело в том, что кибуц целиком разрушен после нападения радикалов ХАМАС, а в нём проживало порядка тысячи человек.