В ходе израильских обстрелов на территории Ливана погиб журналист, ещё трое ранены

В результате израильского обстрела на юге Ливана погиб журналист, трое получили ранения, в их числе двое сотрудников телеканала Al Jazeera, сообщил он же.

"Один журналист погиб, трое получили ранения, среди них (пострадавших. — Прим. Лайфа) корреспондент и оператор Al Jazeera, в результате израильского удара по их машине в районе деревни Альма-эш-Шааб", — говорится в сообщении Al Jazeera.