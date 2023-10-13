В ходе израильских обстрелов на территории Ливана погиб журналист, ещё трое ранены
Al Jazeera: При израильской атаке на Ливан погиб журналист, ещё трое пострадали
В результате израильского обстрела на юге Ливана погиб журналист, трое получили ранения, в их числе двое сотрудников телеканала Al Jazeera, сообщил он же.
"Один журналист погиб, трое получили ранения, среди них (пострадавших. — Прим. Лайфа) корреспондент и оператор Al Jazeera, в результате израильского удара по их машине в районе деревни Альма-эш-Шааб", — говорится в сообщении Al Jazeera.
Ранее корреспондент Al Jazeera сообщил о смерти двух журналистов — Саида аль-Тавила и фотографа Мухаммада Собха в результате авиаудара ВВС Израиля по жилому дому, расположенному в секторе Газа.
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа был нанесён массированный ракетный удар по территории Израиля, после чего движение ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Уже 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Израиль дал 1,1 миллиона палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг сектора Газа. А сегодня, по данным СМИ, по городу открыли огонь израильские танки.
ТАСС / ZUMA