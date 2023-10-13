Пресс-служба Посольства РФ: Число погибших в Израиле россиян продолжает расти

Пресс-служба Посольства России в Израиле с прискорбием сообщила о росте числа погибших россиян. Обновлённое количество жертв ведомство пока не приводит, ссылаясь на проверку данных. При этом двенадцать россиян по-прежнему числятся пропавшими без вести.