Пресс-служба Посольства РФ: Число погибших в Израиле россиян продолжает расти
Пресс-служба Посольства России в Израиле с прискорбием сообщила о росте числа погибших россиян. Обновлённое количество жертв ведомство пока не приводит, ссылаясь на проверку данных. При этом двенадцать россиян по-прежнему числятся пропавшими без вести.
"Согласно поступающим от израильской стороны данным, число погибших граждан Российской Федерации продолжает расти", — приводит заявление Посольства РИА "Новости".
До этого момента было известно о четверых погибших гражданах России, среди которых — Дмитрий Решетников из Волгограда, служивший в израильской армии. Другой погибший — уроженец Челябинской области Давид Лысцов, который работал в службе безопасности на злополучном фестивале Nature Party и вместе с коллегами пытался сбежать на машине от боевиков ХАМАС. Однако те догнали их и начали стрелять. Ещё один погибший — 47-летний уроженец Балтийска Калининградской области Денис Беленький. Мужчина имел двойное гражданство, а в последнее время служил офицером в израильской полиции. У него остались жена и трое детей.
ТАСС / ZUMA