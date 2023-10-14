Регион

Уведомления отключены

14 октября, 00:37

Армия Израиля нанесла удары по Ливану

Армия Израиля ударила по позициям "Хезболлы" на юге Ливана

<p>Ливанская шиитская группировка "Хезболла". Обложка © Shutterstock</p>

Ливанская шиитская группировка "Хезболла". Обложка © Shutterstock

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по позициям шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана, атака стала ответом на проникновение неопознанных объектов на территорию еврейского государства.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковала объект "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных объектов, которые были перехвачены, и обстрел беспилотного летательного аппарата ЦАХАЛ", — сказано в заявлении израильской армии в соцсети X (бывший Twitter).

Под ударом "Хезболлы": Почему западные СМИ опасаются участия прокси-сил Ирана в конфликте с Израилем

Под ударом "Хезболлы": Почему западные СМИ опасаются участия прокси-сил Ирана в конфликте с Израилем

Ранее Лайф писал, что в результате израильского обстрела на юге Ливана погиб журналист, трое получили ранения, в их числе двое сотрудников телеканала Al Jazeera.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Израиль
  • Ливан
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров