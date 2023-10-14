Армия Израиля нанесла удары по Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по позициям шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана, атака стала ответом на проникновение неопознанных объектов на территорию еврейского государства.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковала объект "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных объектов, которые были перехвачены, и обстрел беспилотного летательного аппарата ЦАХАЛ", — сказано в заявлении израильской армии в соцсети X (бывший Twitter).