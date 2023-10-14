Армия Израиля нанесла удары по Ливану
Армия Израиля ударила по позициям "Хезболлы" на юге Ливана
Ливанская шиитская группировка "Хезболла". Обложка © Shutterstock
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по позициям шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана, атака стала ответом на проникновение неопознанных объектов на территорию еврейского государства.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковала объект "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных объектов, которые были перехвачены, и обстрел беспилотного летательного аппарата ЦАХАЛ", — сказано в заявлении израильской армии в соцсети X (бывший Twitter).
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Ранее Лайф писал, что в результате израильского обстрела на юге Ливана погиб журналист, трое получили ранения, в их числе двое сотрудников телеканала Al Jazeera.