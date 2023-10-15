ВОЗ приравняла приказ Израиля об эвакуации больниц в Газе к смертному приговору

Израиль вынес тысячам пациентов палестинских больниц смертный приговор, когда приказал им переместиться на юг сектора Газа. Соответствующего мнения придерживается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Там подчеркнули, что находящиеся в регионе медучреждения с трудом продолжают функционировать на фоне большого потока раненых. В связи с этим организация призвала Израиль срочно отменить требование к гражданским об эвакуации на юг Газы и защитить местные больницы и врачей. Лишь в этом случае медики смогут получить продовольствие и гумпомощь, которую отправила ВОЗ.