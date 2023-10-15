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14 октября, 22:07

ВОЗ приравняла приказ Израиля об эвакуации больниц в Газе к смертному приговору

Израиль вынес тысячам пациентов палестинских больниц смертный приговор, когда приказал им переместиться на юг сектора Газа. Соответствующего мнения придерживается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Там подчеркнули, что находящиеся в регионе медучреждения с трудом продолжают функционировать на фоне большого потока раненых. В связи с этим организация призвала Израиль срочно отменить требование к гражданским об эвакуации на юг Газы и защитить местные больницы и врачей. Лишь в этом случае медики смогут получить продовольствие и гумпомощь, которую отправила ВОЗ.

"Принуждение более двух тысяч пациентов к переезду в южную часть Газы, где медицинские учреждения уже работают на пределе своих возможностей и не в состоянии справиться с резким увеличением числа пациентов, может быть равносильно смертному приговору", — возмутились в организации.

В ЛАГ предупредили о возможном гуманитарном перемирии в секторе Газа

В ЛАГ предупредили о возможном гуманитарном перемирии в секторе Газа

Ранее Минздрав Палестины описал нынешнюю ситуацию в стране как гуманитарную катастрофу. Медучреждения сектора Газа нуждаются в лекарствах и топливе для лечения тысяч раненых пациентов. Запад же предпочитает замалчивать эту проблему, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Обложка ©

Flickr / David Berkowitz

Илья Пушкарев
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