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14 октября, 18:37

В ЛАГ предупредили о возможном гуманитарном перемирии в секторе Газа

Помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки заявил, что между Израилем и Палестиной скоро возможно гуманитарное перемирие.

"Возможно скорое вступление в силу гуманитарного перемирия в Газе", сообщил Заки, слова которого привел Al-Qahera al-Ihbariya.

Заки отметил, что сейчас Египет делает всё возможное, чтобы доставить гуманитарную помощь в Газу.

Израильская армия анонсировала атаку на сектор Газа с воздуха, моря и земли

Израильская армия анонсировала атаку на сектор Газа с воздуха, моря и земли

Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий.

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ТАСС / АР / Hatem Moussa

Александра Мышляева
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