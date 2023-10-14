В ЛАГ предупредили о возможном гуманитарном перемирии в секторе Газа

Помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки заявил, что между Израилем и Палестиной скоро возможно гуманитарное перемирие.

"Возможно скорое вступление в силу гуманитарного перемирия в Газе", — сообщил Заки, слова которого привел Al-Qahera al-Ihbariya.