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14 октября, 11:35
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Число погибших после атаки ХАМАС россиян выросло до 16, ещё восемь пропали

Число погибших при атаке ХАМАС россиян выросло до 16, сообщила пресс-секретарь Посольства РФ в Израиле Марина Рязанова. Консульский отдел дипмиссии и представитель российского МВД в стране проверяют эти данные.

"С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек", сказала она ТАСС.

Ещё восемь человек числятся пропавшими без вести, а один — в заложниках у палестинского движения, он находится в секторе Газа.

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Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". В свою очередь ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи", а страна перешла в состояние войны. Стороны несут большие потери. По данным Минздрава Палестины, от израильских ударов уже погибло 2215 человек, ещё 8714 пострадали.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Ilia Yefimovich

Матвей Константинов
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    Комментарий

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    Сергей Петровсегодня в 12:18

    Абсолютно никакой жалости, они сами выбрали для себя свою основную родину. Теперь Нетаньяху, может быть сделает их героями "великого" Израиля.?

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