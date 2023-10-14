Число погибших после атаки ХАМАС россиян выросло до 16, ещё восемь пропали
Число погибших при атаке ХАМАС россиян выросло до 16, сообщила пресс-секретарь Посольства РФ в Израиле Марина Рязанова. Консульский отдел дипмиссии и представитель российского МВД в стране проверяют эти данные.
"С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек", — сказала она ТАСС.
Ещё восемь человек числятся пропавшими без вести, а один — в заложниках у палестинского движения, он находится в секторе Газа.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". В свою очередь ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи", а страна перешла в состояние войны. Стороны несут большие потери. По данным Минздрава Палестины, от израильских ударов уже погибло 2215 человек, ещё 8714 пострадали.
ТАСС / DPA / Ilia Yefimovich