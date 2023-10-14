Число погибших после атаки ХАМАС россиян выросло до 16, ещё восемь пропали

Число погибших при атаке ХАМАС россиян выросло до 16, сообщила пресс-секретарь Посольства РФ в Израиле Марина Рязанова. Консульский отдел дипмиссии и представитель российского МВД в стране проверяют эти данные.

"С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек", — сказала она ТАСС.