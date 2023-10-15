Путин считает, что по масштабу конфликт на Ближнем Востоке даже нельзя сравнивать с СВО на Украине
Путин: Конфликт на Ближнем Востоке нельзя сравнивать со спецоперацией на Украине
Палестино-израильский конфликт настолько масштабен, что его нельзя сравнивать с российской специальной военной операцией на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на телеканале "Россия-1", отрывок которого опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.
Путин заявил, что конфликт на Ближнем Востоке нельзя сравнивать со спецоперацией на Украине. Видео © Telegram / Зарубин
"Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?" — отметил глава государства в программе "Москва. Кремль. Путин".
Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетного удара по Израилю. Его нанесла радикальная группировка ХАМАС. После этого члены движения вошли на территорию Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия в ответ на агрессию начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС. Число погибших из-за атак Израиля по сектору Газа превысило 2,3 тысячи. Также известно, что в результате боевых действий погибло по меньшей мере 1,3 тысячи израильтян. Согласно последним данным, число погибших россиян выросло до 16, ещё восемь пропали без вести.