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Регион
Опубликовано 15 октября 2023, 09:32
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Путин считает, что по масштабу конфликт на Ближнем Востоке даже нельзя сравнивать с СВО на Украине

Путин: Конфликт на Ближнем Востоке нельзя сравнивать со спецоперацией на Украине

Палестино-израильский конфликт настолько масштабен, что его нельзя сравнивать с российской специальной военной операцией на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на телеканале "Россия-1", отрывок которого опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Путин заявил, что конфликт на Ближнем Востоке нельзя сравнивать со спецоперацией на Украине. Видео © Telegram / Зарубин

"Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?" — отметил глава государства в программе "Москва. Кремль. Путин".

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Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетного удара по Израилю. Его нанесла радикальная группировка ХАМАС. После этого члены движения вошли на территорию Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия в ответ на агрессию начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС. Число погибших из-за атак Израиля по сектору Газа превысило 2,3 тысячи. Также известно, что в результате боевых действий погибло по меньшей мере 1,3 тысячи израильтян. Согласно последним данным, число погибших россиян выросло до 16, ещё восемь пропали без вести.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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