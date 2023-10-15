"Это не СВО": Путин рассказал, что будет в случае "горячего" конфликта Запада с Россией

При возникновении "горячего" конфликта России и Запада будет "совсем другая война", а не проведение специальной военной операции (СВО). Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой в телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. Так президент прокомментировал призыв комиссии американского Конгресса готовиться к одновременной войне с Россией и КНР, в частности, с учётом ядерного противостояния.