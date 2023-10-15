"Это не СВО": Путин рассказал, что будет в случае "горячего" конфликта Запада с Россией
Путин: При конфликте Запада с РФ будет "совсем другая война", а не спецоперация
При возникновении "горячего" конфликта России и Запада будет "совсем другая война", а не проведение специальной военной операции (СВО). Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой в телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. Так президент прокомментировал призыв комиссии американского Конгресса готовиться к одновременной войне с Россией и КНР, в частности, с учётом ядерного противостояния.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что при конфликте Запада с РФ будет "совсем другая война", а не спецоперация. Видео © Telegram / Зарубин
"Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это же совсем другая война, это не проведение специальной военной операции", — отметил глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия по известному древнему принципу "готовится к войне", но хочет мира. Кроме того, в том же интервью президент отметил, что контрнаступление Украины полностью провалилось.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков