Путин поблагодарил руководство ВС РФ и бойцов на передовой за героизм

Президент России Владимир Путин высказал благодарность руководству ВС РФ и бойцам с передних рубежей специальной военной операции за их мужество и героизм. Об этом глава государства сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в телеграм-канале.

Путин поблагодарил руководство ВС РФ и бойцов с передних рубежей СВО. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Я хочу поблагодарить вооружённые силы, руководство вооружённых сил, но прежде всего наших бойцов на передовых рубежах, на передних рубежах за их мужество и героизм", — сказал президент.