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15 октября, 07:35

Путин поблагодарил руководство ВС РФ и бойцов на передовой за героизм

Президент России Владимир Путин высказал благодарность руководству ВС РФ и бойцам с передних рубежей специальной военной операции за их мужество и героизм. Об этом глава государства сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в телеграм-канале.

Путин поблагодарил руководство ВС РФ и бойцов с передних рубежей СВО. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Я хочу поблагодарить вооружённые силы, руководство вооружённых сил, но прежде всего наших бойцов на передовых рубежах, на передних рубежах за их мужество и героизм", — сказал президент.

Путин: Контрнаступление Украины полностью провалилось

Путин: Контрнаступление Украины полностью провалилось

Ранее Владимир Путин заявил о том, что у России есть данные о продаже вооружения с Украины на Ближний Восток через чёрный рынок. По его словам, эти поставки стоят на потоке. При этом российский лидер усомнился, что это делается на уровне руководства Украины.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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