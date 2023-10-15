Путин поблагодарил руководство ВС РФ и бойцов на передовой за героизм
Президент России Владимир Путин высказал благодарность руководству ВС РФ и бойцам с передних рубежей специальной военной операции за их мужество и героизм. Об этом глава государства сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в телеграм-канале.
Путин поблагодарил руководство ВС РФ и бойцов с передних рубежей СВО. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Я хочу поблагодарить вооружённые силы, руководство вооружённых сил, но прежде всего наших бойцов на передовых рубежах, на передних рубежах за их мужество и героизм", — сказал президент.
Ранее Владимир Путин заявил о том, что у России есть данные о продаже вооружения с Украины на Ближний Восток через чёрный рынок. По его словам, эти поставки стоят на потоке. При этом российский лидер усомнился, что это делается на уровне руководства Украины.
kremlin.ru