Нетаньяху объявил о создании чрезвычайного правительства в Израиле
Нетаньяху: В Израиле сформировано чрезвычайное правительство с участием оппозиции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с официальным телеобращением к нации, где сообщил о формировании чрезвычайного правительства с участием одного из лидеров оппозиции Бени Ганца. Оно было создано в связи с началом активных боевых действий вокруг сектора Газа.
"Граждане Израиля, мы сформировали чрезвычайное правительство. Народ Израиля един, и сегодня его руководство также едино. Мы отложили в сторону все остальные соображения, потому что судьба нашей страны сейчас на кону. Мы будем работать вместе во благо всех израильтян, во благо государства Израиль", — заявил Нетаньяху и добавил, что главная задача властей Израиля — победа над ХАМАС.
Вслед за Нетаньяху к нации обратился министр обороны страны Йоав Галант, который в свою очередь сообщил, что бойцы ЦАХАЛ уже перешли в наступление на ХАМАС и одержат над ним победу.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. На данный момент погибло больше тысячи человек с каждой стороны. Среди погибших также четверо россиян.
ТАСС / ABIR SULTAN / POOL