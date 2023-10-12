Нетаньяху объявил о создании чрезвычайного правительства в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с официальным телеобращением к нации, где сообщил о формировании чрезвычайного правительства с участием одного из лидеров оппозиции Бени Ганца. Оно было создано в связи с началом активных боевых действий вокруг сектора Газа.

"Граждане Израиля, мы сформировали чрезвычайное правительство. Народ Израиля един, и сегодня его руководство также едино. Мы отложили в сторону все остальные соображения, потому что судьба нашей страны сейчас на кону. Мы будем работать вместе во благо всех израильтян, во благо государства Израиль", — заявил Нетаньяху и добавил, что главная задача властей Израиля — победа над ХАМАС.