Путин в беседе с лидерами ближневосточных стран предложил гуманитарную помощь
Российский лидер Владимир Путин в беседе с коллегами из Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, Ирана Ибрахимом Раиси, Палестины Махмудом Аббасом и Сирии Башаром Асадом сообщил, что РФ готова оказать гумпомощь на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.
"[Президент РФ] отметил, что в России глубоко сопереживают всем пострадавшим, родным и близким погибших в результате вооружённой конфронтации и готовы оказать гуманитарную помощь", — сказано в сообщении.
Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва готова работать над урегулированием ситуации на Ближнем Востоке. Россия настроена на координацию усилий со всеми конструктивно настроенными сторонами для стабилизации обстановки. В заявлении также сказано, что именно на это был направлен внесённый Россией в СБ ООН проект резолюции об объявлении гуманитарного перемирия.
Как сообщал Лайф, 7 октября радикальная группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, её участники вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС. Президент РФ Владимир Путин допустил, что Москва может помочь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров