Путин в беседе с лидерами ближневосточных стран предложил гуманитарную помощь

Российский лидер Владимир Путин в беседе с коллегами из Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, Ирана Ибрахимом Раиси, Палестины Махмудом Аббасом и Сирии Башаром Асадом сообщил, что РФ готова оказать гумпомощь на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

"[Президент РФ] отметил, что в России глубоко сопереживают всем пострадавшим, родным и близким погибших в результате вооружённой конфронтации и готовы оказать гуманитарную помощь", — сказано в сообщении.