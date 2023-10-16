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16 октября, 13:31

Путину доложили об усилиях по вывозу россиян из зоны палестино-израильского конфликта

Замглавы МИД Рябков: Прилагаем усилия для выезда россиян из Израиля и Палестины

Российская сторона продолжает работу над вопросом выезда сограждан из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков в понедельник, 16 октября, на совещании с участием президента Владимира Путина и постоянных членов Совета безопасности страны.

По словам дипломата, консультации проводятся по линии посольств, представительства при Палестинской национальной автономии, по линии консульских служб, Ситуационно-кризисного центра МИД при содействии других ведомств.

"Мы будем прилагать максимальные усилия во взаимодействии с партнёрами и единомышленниками по политической линии для того, чтобы купировать текущий момент и создать условия, в том числе гарантирующие выезд из зоны риска наших граждан", — подчеркнул Рябков.

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Напомним, несколько дней назад в ходе форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин напомнил позицию России по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта. Он подчеркнул, что Москва всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. Президент также отмечал, что РФ может внести свою лепту в решение ближневосточного конфликта.

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ТАСС / Zuma

Марина Калегина
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  • Обострение между Израилем и Палестиной

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