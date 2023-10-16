Путину доложили об усилиях по вывозу россиян из зоны палестино-израильского конфликта

Российская сторона продолжает работу над вопросом выезда сограждан из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков в понедельник, 16 октября, на совещании с участием президента Владимира Путина и постоянных членов Совета безопасности страны.

По словам дипломата, консультации проводятся по линии посольств, представительства при Палестинской национальной автономии, по линии консульских служб, Ситуационно-кризисного центра МИД при содействии других ведомств.