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13 октября, 18:59

Путин рассказал, будет ли организован вывоз россиян из Палестины и сектора Газа

Путин: РФ готова в любой момент эвакуировать россиян из Палестины и Израиля

РФ готова в любой момент организовать вывоз россиян из Палестины и Израиля, заявил президент России Владимир Путин. Однако, по его словам, на данный момент для этого нет условий.

"Мы готовы в любой момент, когда будут условия для этого, там же бомбардировки идут каждый день. Если из Израиля кто-то хочет выехать, пожалуйста: мы сделаем это в любую секунду", — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что желающие выехать из Палестины и Израиля могут обратиться в российское посольство. По его словам, "если есть хоть один человек, который хочет срочно покинуть эти территории, мы готовы помочь".

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Также Владимир Путин назвал неприемлемым призыв применить против сектора Газа аналог блокады Ленинграда. По его словам, подобные оценки конфликта фиксируются, в том числе и в США.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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