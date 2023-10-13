Путин: Призыв применить против сектора Газа аналог блокады Ленинграда неприемлем
Призыв применить против сектора Газа аналог блокады Ленинграда неприемлем, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, подобные оценки конфликта появляются даже в США.
"Появляются различные варианты развития событий, в том числе говорится о том, что в отношении сектора Газа могут быть предприняты меры военного и невоенного характера такого же плана, как и во время блокады Ленинграда в ходе Второй мировой войны. Мы же понимаем, с чем это связано. На мой взгляд, это неприемлемо", — сказал он.
"Пусть мужчины борются между собой": Путин призвал оставить в покое женщин и детей на фоне обострения между Израилем и Палестиной
Как отмечал Владимир Путин, единственный путь решения палестино-израильского конфликта — переговоры, по результатам которых должна быть создана независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. По его словам, она будет существовать в мире с Израилем.
ТАСС / AP / Erik Marmor