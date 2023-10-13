Путин: Призыв применить против сектора Газа аналог блокады Ленинграда неприемлем

"Появляются различные варианты развития событий, в том числе говорится о том, что в отношении сектора Газа могут быть предприняты меры военного и невоенного характера такого же плана, как и во время блокады Ленинграда в ходе Второй мировой войны. Мы же понимаем, с чем это связано. На мой взгляд, это неприемлемо", — сказал он.