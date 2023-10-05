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Опубликовано 5 октября 2023, 14:36

Путин — о Киеве: Не знаю, какую цивилизацию защищают по ту сторону линии фронта

Путин: Россия в ходе спецоперации защищает свои традиции, культуру и людей

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай". Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай". Фото © LIFE / Павел Баранов

Россия в ходе спецоперации защищает свои традиции, культуру и людей, а какую цивилизацию защищают по ту сторону линии фронта — непонятно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

Путин: Россия в ходе спецоперации защищает свои традиции, культуру и людей. Видео © LIFE

"Я не знаю, какую там цивилизацию защищают те, кто находится с той стороны линии фронта, но мы защищаем свои традиции, свою культуру и своих людей", — сказал глава государства.

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Напомним, также в ходе выступления президент подчеркнул, что Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Он напомнил, что на протяжении девяти лет Киев "бомбил, стрелял, танки применял", вёл "натуральную войну против Донбасса" и никто на Западе не считал погибших детей, никто не плакал по ним. Путин также добавил, что украинский кризис не является территориальным конфликтом, потому что у России нет интереса отвоёвывать какие-либо территории.

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Александр Юнашев
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