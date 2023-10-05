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5 октября, 14:38

Путин не сомневается, что США напечатают побольше денег для поддержки Украины

Заминка с поддержкой Украины в США связана с проблемами с бюджетом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 5 октября, на пленарной сессии Валдайского клуба. Он отметил, что в конечном итоге американцы "деньги найдут, напечатают ещё".

"Напечатать деньги и разбросать инфляцию на весь мир для них ничего не стоит", — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что в ковидный период США напечатали более девяти триллионов долларов.

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В Валдайском форуме принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Северной и Южной Америки. Темой дискуссии в этом году стала "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".

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LIFE / Павел Баранов

Алексей Берковиц
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