Путин не сомневается, что США напечатают побольше денег для поддержки Украины

Заминка с поддержкой Украины в США связана с проблемами с бюджетом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 5 октября, на пленарной сессии Валдайского клуба. Он отметил, что в конечном итоге американцы "деньги найдут, напечатают ещё".

"Напечатать деньги и разбросать инфляцию на весь мир для них ничего не стоит", — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что в ковидный период США напечатали более девяти триллионов долларов.