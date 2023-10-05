Путин не сомневается, что США напечатают побольше денег для поддержки Украины
Заминка с поддержкой Украины в США связана с проблемами с бюджетом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 5 октября, на пленарной сессии Валдайского клуба. Он отметил, что в конечном итоге американцы "деньги найдут, напечатают ещё".
"Напечатать деньги и разбросать инфляцию на весь мир для них ничего не стоит", — сказал российский лидер.
Путин напомнил, что в ковидный период США напечатали более девяти триллионов долларов.
В Валдайском форуме принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Северной и Южной Америки. Темой дискуссии в этом году стала "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".
LIFE / Павел Баранов