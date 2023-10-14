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Регион
Опубликовано 14 октября 2023, 06:02
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На Украине забили тревогу из-за масштабного наступления ВС РФ

Spectator: ВС России начали наступление по всей линии фронта на Украине

ВС России начали масштабное наступление по всей линии фронта, что стало неожиданностью для ВСУ. Об этом заявила украинская журналистка и обозреватель британского The Spectator Светлана Моренец.

"Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта... Вчера произошло около сотни боевых столкновений, одно из самых решающих разворачивается в Авдеевке", — пишет она.

Она считает, что Российская армия намерена "сковать" противника, не допустив перемещения его резервов. В то же время та сторона опасается прорыва и описывает ситуацию в социальных сетях как "ад", а кто-то признаётся, что остался в меньшинстве и теряет позиции.

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Ранее российские СМИ и военкоры сообщили, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Авдеевкой. Всё идёт к созданию Авдеевского котла. Позже в Минобороны официально подтвердили, что российские войска улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта, а в Верховной раде признали, что ВСУ попали там в сложную ситуацию.

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ТАСС / Александр Река

Матвей Константинов
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