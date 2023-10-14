ВС России начали масштабное наступление по всей линии фронта, что стало неожиданностью для ВСУ. Об этом заявила украинская журналистка и обозреватель британского The Spectator Светлана Моренец.

"Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта... Вчера произошло около сотни боевых столкновений, одно из самых решающих разворачивается в Авдеевке", — пишет она.

Она считает, что Российская армия намерена "сковать" противника, не допустив перемещения его резервов. В то же время та сторона опасается прорыва и описывает ситуацию в социальных сетях как "ад", а кто-то признаётся, что остался в меньшинстве и теряет позиции.