Силы ПВО сбили 10 беспилотников над Курской областью

Десять украинских беспилотников были сбиты над Курской областью в ночь на 18 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня около пяти утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолётного типа, четыре — подавлены средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников!" — написал он в своём телеграм-канале.

Глава области также предупредил жителей, чтобы никто не приближался к обломкам и тем более не трогал их, поскольку зачастую на вражеских дронах установлены таймеры самоликвидации, обезвредить которые под силу только профессиональным сапёрам.