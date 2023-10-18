Силы ПВО сбили 10 беспилотников над Курской областью
Губернатор Старовойт сообщил о 10 сбитых над Курской областью украинских БПЛА
Десять украинских беспилотников были сбиты над Курской областью в ночь на 18 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня около пяти утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолётного типа, четыре — подавлены средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников!" — написал он в своём телеграм-канале.
Глава области также предупредил жителей, чтобы никто не приближался к обломкам и тем более не трогал их, поскольку зачастую на вражеских дронах установлены таймеры самоликвидации, обезвредить которые под силу только профессиональным сапёрам.
Всего сегодняшней ночью российскими силами было уничтожено и перехвачено 28 украинских беспилотников самолётного типа. Противник пытался атаковать объекты над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны России.
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