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Опубликовано 17 октября 2023, 11:34
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Раскрыты оглушительные потери Киева на Донецком направлении за последние сутки

МО РФ: На Донецком направлении ВСУ потеряли до 485 бойцов и много техники

Украинская армия потеряла за сутки на Донецком направлении до 485 человек. Такие данные озвучила журналистам во вторник, 17 октября, пресс-служба Министерства обороны России. Среди других потерь противника в ведомстве перечислили три боевые бронемашины, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б", а также орудие Д-20.

"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских подразделений. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Орехово-Василевка и Андреевка", проинформировали в Минобороны.

Шойгу заявил, что ВСУ потеряли сотни танков за время контрнаступления
Шойгу заявил, что ВСУ потеряли сотни танков за время контрнаступления

Лайф сообщал, что украинские войска не достигают успехов на фронте и с каждым днём несут всё большие потери в технике и живой силе. Лишь за прошлую неделю на Донецком направлении ВСУ лишились более полутора тысяч военных. На Запорожском направлении украинская армия потеряла около 400 солдат. Впрочем, в Киеве уже нашли "виновных" в провале наступления ВСУ и возложили ответственность на Запад. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что из-за промедления с поставками оружия контрнаступление ВСУ "выпало из графика".

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Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Марина Калегина
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