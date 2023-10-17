Раскрыты оглушительные потери Киева на Донецком направлении за последние сутки

Украинская армия потеряла за сутки на Донецком направлении до 485 человек. Такие данные озвучила журналистам во вторник, 17 октября, пресс-служба Министерства обороны России. Среди других потерь противника в ведомстве перечислили три боевые бронемашины, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б", а также орудие Д-20.