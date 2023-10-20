Украинский Ми-8 сбит из "Бука" над Харьковской областью
МО РФ: Украинский Ми-8 сбит российскими зенитчиками в Харьковской области
Экипаж российского зенитно-ракетного комплекса "Бук" сбил украинский Ми-8 в Харьковской области. О результативной стрельбе расчёта ЗРК рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.
"Средствами противовоздушной обороны группировки: огнём самоходной огневой установки ЗРК "Бук" уничтожен вертолёт Ми-8 в районе Загрызово", — сообщил полковник.
Также за прошедшие сутки ВСУ лишились истребителя МиГ-29 и штурмовика Су-25. В первом случае отличились лётчики ВКС РФ, тогда как "Грачу" жёсткую посадку организовали зенитчики. Всего же за время спецоперации Украина потеряла 491 самолёт и 251 вертолёт, сообщили в МО ранее.
Не отстают от противовоздушных асов и операторы тяжёлых огнемётных систем. Так, недавно расчёты ТОС нанесли массированный удар по укрытиям сразу двух бригад ВСУ. Активно задействуются в СВО и новейшие системы "Тосочка", рассказывал Лайф ранее.
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