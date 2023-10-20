Украинский Ми-8 сбит из "Бука" над Харьковской областью

Также за прошедшие сутки ВСУ лишились истребителя МиГ-29 и штурмовика Су-25. В первом случае отличились лётчики ВКС РФ, тогда как "Грачу" жёсткую посадку организовали зенитчики. Всего же за время спецоперации Украина потеряла 491 самолёт и 251 вертолёт, сообщили в МО ранее.