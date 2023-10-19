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Опубликовано 19 октября 2023, 12:11
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Незалежная лишилась МиГ-29, Су-25 и Ми-8 всего за сутки спецоперации

ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Троицкого в ДНР

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией в районе населённого пункта Троицкое Донецкой Народной Республики сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины", говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили украинский Су-25 в районе Днепропетровска, а недалеко от Загрызова Харьковской области — Ми-8.

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Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара из самоходных артиллерийско-миномётных установок 2С9 "Нона" по опорному пункту ВСУ в районе Клещеевки под Артёмовском (украинское название Бахмут) в ДНР. Информацию о противнике передали разведчики-десантники.

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Матвей Константинов
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