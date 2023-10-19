Незалежная лишилась МиГ-29, Су-25 и Ми-8 всего за сутки спецоперации

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили украинский Су-25 в районе Днепропетровска, а недалеко от Загрызова Харьковской области — Ми-8.

Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара из самоходных артиллерийско-миномётных установок 2С9 "Нона" по опорному пункту ВСУ в районе Клещеевки под Артёмовском (украинское название Бахмут) в ДНР. Информацию о противнике передали разведчики-десантники.