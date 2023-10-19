Французский генерал представил "неудобный" для Запада сценарий исхода СВО

Гипотетическая остановка украинского конфликта на нынешнем этапе принесла бы России безоговорочную победу в противостоянии, уверен французский генерал Бруно Клермон.

"Если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы", — поделился офицер размышлениями с журналом Valeurs Actuelles.

Также в статье описана вероятная причина провала украинского контрнаступления. По мнению авторов статьи, командование ВСУ напрасно рассчитывало на "лёгкую прогулку" до берегов Крыма и окраин Донбасса. Эти цели за несколько месяцев так и не были достигнуты.