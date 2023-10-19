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Регион
Опубликовано 19 октября 2023, 00:05
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Французский генерал представил "неудобный" для Запада сценарий исхода СВО

Генерал Клермон: Внезапное окончание украинского конфликта означало бы победу РФ

Гипотетическая остановка украинского конфликта на нынешнем этапе принесла бы России безоговорочную победу в противостоянии, уверен французский генерал Бруно Клермон.

"Если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы", — поделился офицер размышлениями с журналом Valeurs Actuelles.

Также в статье описана вероятная причина провала украинского контрнаступления. По мнению авторов статьи, командование ВСУ напрасно рассчитывало на "лёгкую прогулку" до берегов Крыма и окраин Донбасса. Эти цели за несколько месяцев так и не были достигнуты.

"Украинцы, вероятно, допустили ошибку в планировании, полагая, что выход на первую линию российской обороны приведёт к разрушению всей системы", — говорится в публикации.

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Большими жертвами заканчиваются не только лобовые атаки украинцев на суше, но и их попытки форсировать водные преграды. Так, недавно подразделения ВСУ попробовали пересечь Днепр и закрепиться на левом берегу, но понесли лишь тяжёлые потери.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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