Французский генерал представил "неудобный" для Запада сценарий исхода СВО
Генерал Клермон: Внезапное окончание украинского конфликта означало бы победу РФ
Гипотетическая остановка украинского конфликта на нынешнем этапе принесла бы России безоговорочную победу в противостоянии, уверен французский генерал Бруно Клермон.
"Если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы", — поделился офицер размышлениями с журналом Valeurs Actuelles.
Также в статье описана вероятная причина провала украинского контрнаступления. По мнению авторов статьи, командование ВСУ напрасно рассчитывало на "лёгкую прогулку" до берегов Крыма и окраин Донбасса. Эти цели за несколько месяцев так и не были достигнуты.
"Украинцы, вероятно, допустили ошибку в планировании, полагая, что выход на первую линию российской обороны приведёт к разрушению всей системы", — говорится в публикации.
Большими жертвами заканчиваются не только лобовые атаки украинцев на суше, но и их попытки форсировать водные преграды. Так, недавно подразделения ВСУ попробовали пересечь Днепр и закрепиться на левом берегу, но понесли лишь тяжёлые потери.
VK / Минобороны России