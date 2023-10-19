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Опубликовано 19 октября 2023, 04:13

Российские десантники уничтожили опорный пункт с бойцами ВСУ под Артёмовском

Российские десантники нанесли удар по взводному опорному пункту украинской армии в районе Клещеевки под Артёмовском из самоходных артиллерийско-миномётных установок 2С9 "Нона". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разведывательно-поисковых действий разведчики-десантники обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нём украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения", — уточнили в министерстве.

Далее экипажи самоходок "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания уничтожили опорный пункт с бойцами ВСУ.

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Плачевно заканчиваются не только лобовые атаки украинцев на суше, но и их попытки форсировать водные преграды. Несколькими днями ранее подразделения ВСУ попробовали пересечь Днепр и закрепиться на левом берегу, но понесли лишь тяжёлые потери.

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Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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