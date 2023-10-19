Российские десантники уничтожили опорный пункт с бойцами ВСУ под Артёмовском

Российские десантники нанесли удар по взводному опорному пункту украинской армии в районе Клещеевки под Артёмовском из самоходных артиллерийско-миномётных установок 2С9 "Нона". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разведывательно-поисковых действий разведчики-десантники обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нём украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения", — уточнили в министерстве.