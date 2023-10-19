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19 октября, 04:59

Российские огнемётные системы поразили укрытия двух бригад ВСУ

Российские тяжёлые огнемётные системы (ТОС) нанесли удар по укрытиям двух бригад украинской армии, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

"Расчёты ТОС нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированной бригад в районе Сергеевки", — сказал Зыбинский.

Помимо этого, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили пункты временной дислокации и опорные пункты украинских военных в районе Берестового.

Российские десантники уничтожили опорный пункт с бойцами ВСУ под Артёмовском

Российские десантники уничтожили опорный пункт с бойцами ВСУ под Артёмовском

А ранее подразделения ВСУ попробовали пересечь Днепр и закрепиться на левом берегу, но понесли тяжёлые потери.

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Андрей Бражников
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