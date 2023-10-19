Российские огнемётные системы поразили укрытия двух бригад ВСУ

Российские тяжёлые огнемётные системы (ТОС) нанесли удар по укрытиям двух бригад украинской армии, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

"Расчёты ТОС нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированной бригад в районе Сергеевки", — сказал Зыбинский.

Помимо этого, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили пункты временной дислокации и опорные пункты украинских военных в районе Берестового.