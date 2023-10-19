ВС России создали три огромных котла, где теперь уничтожают ВСУ. Об этом рассказал бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

"Русские создали три огромных котла, которые Украина теперь, чтобы удержать свои позиции, вынуждена подкреплять, вводить туда резервы. И их уничтожают", — сказал он в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По словам Риттера, Российская армия перешла в новую фазу ведения спецоперации. В скором времени, отметил он, стоит ожидать освобождения новых территорий, которые на данный момент находятся под контролем ВСУ.