В США восхитились успехами ВС РФ в Донецкой области
Экс-разведчик Риттер: Россия добилась впечатляющих успехов
Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер восхитился результатами работы российских войск в ходе специальной военной операции в Донецкой области.
"Они [военные ВС России] перешли в наступление по всей длине фронта. У Украины закончились подкрепления, мы наблюдаем военный распад ВСУ. И президент США Джо Байден ничего с этим сделать не может", — сказал он в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Риттер подчеркнул, что на сегодняшний день Вашингтон находится в политическом кризисе по поводу продолжения поддержки Украины. Причём начался он ещё до конфликта на Ближнем Востоке. Американцы оказались в трудной ситуации с самого начала, когда стали оказывать помощь Украине, теперь ВСУ проигрывают, рано или поздно их ждёт неминуемый разгром.
Кстати, ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер объяснил, что украинские войска терпят поражение, потому что по приказу Владимира Зеленского действуют в соответствии с тактикой НАТО. Спецы Североатлантического альянса обучали бойцов ВСУ массивным ударам, а не отдельным вылазкам мелких групп, поэтому они не могут одержать верх в битвах.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ