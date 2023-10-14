В США восхитились успехами ВС РФ в Донецкой области

Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер восхитился результатами работы российских войск в ходе специальной военной операции в Донецкой области.

"Они [военные ВС России] перешли в наступление по всей длине фронта. У Украины закончились подкрепления, мы наблюдаем военный распад ВСУ. И президент США Джо Байден ничего с этим сделать не может", — сказал он в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Риттер подчеркнул, что на сегодняшний день Вашингтон находится в политическом кризисе по поводу продолжения поддержки Украины. Причём начался он ещё до конфликта на Ближнем Востоке. Американцы оказались в трудной ситуации с самого начала, когда стали оказывать помощь Украине, теперь ВСУ проигрывают, рано или поздно их ждёт неминуемый разгром.