Под Днепропетровском взлетел на воздух склад боеприпасов ВСУ
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населённого пункта Орловщина Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", — сказали в ведомстве.
В оборонном ведомстве добавили, что на Херсонском направлении за сутки уничтожены более 25 украинских военнослужащих, а также три автомобиля и гаубица "Мста-Б".
А вчера Минобороны впервые отчиталось об уничтожении средствами ПВО двух американских ракет ATACMS. Та же участь постигла, в частности, две противорадиолокационные ракеты HARM.
Vk / Минобороны России