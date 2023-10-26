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Опубликовано 26 октября 2023, 11:23

Под Днепропетровском взлетел на воздух склад боеприпасов ВСУ

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Орловщина Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", — сказали в ведомстве.

В оборонном ведомстве добавили, что на Херсонском направлении за сутки уничтожены более 25 украинских военнослужащих, а также три автомобиля и гаубица "Мста-Б".

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А вчера Минобороны впервые отчиталось об уничтожении средствами ПВО двух американских ракет ATACMS. Та же участь постигла, в частности, две противорадиолокационные ракеты HARM.

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Vk / Минобороны России

Матвей Константинов
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