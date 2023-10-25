ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября 2023, 11:52
15641

Минобороны впервые сообщило о перехвате американских ракет ATACMS в зоне СВО

Минобороны: Российские средства ПВО уничтожили две ракеты ATACMS

Российские средства ПВО впервые сбили две американские ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедших суток перехвачены две оперативно-тактические ракеты ATACМS производства США", — рассказали там.

Также российские военнослужащие сбили зенитную ракету С-200, переделанную для поражения наземных целей, две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

В США шокированы решением Байдена об отправке ATACMS Киеву
В США шокированы решением Байдена об отправке ATACMS Киеву

Напомним, в Белом доме официально подтвердили факт передачи Украине ракет ATACMS. Причём соответствующее решение президент США Джо Байден принял ещё в сентябре. Однако они оказались неэффективными из-за противодействия со стороны ВС РФ.

BannerImage

Getty Images / South Korean Defense Ministry

Матвей Константинов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar