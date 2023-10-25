Минобороны впервые сообщило о перехвате американских ракет ATACMS в зоне СВО
Минобороны: Российские средства ПВО уничтожили две ракеты ATACMS
Российские средства ПВО впервые сбили две американские ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедших суток перехвачены две оперативно-тактические ракеты ATACМS производства США", — рассказали там.
Также российские военнослужащие сбили зенитную ракету С-200, переделанную для поражения наземных целей, две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Getty Images / South Korean Defense Ministry