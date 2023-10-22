"Азартные игры": В США шокированы решением Байдена об отправке ATACMS Киеву
RS: Байден пошёл на безответственный шаг, отправив Киеву ракеты ATACMS
Решение Вашингтона об отправке Киеву ракет ATACMS является необдуманным и безответственным шагом. Как заявил в статье для журнала Responsible Statecraft американский военный эксперт Титус Пичи, США таким образом проигнорировали горький опыт прошлых лет, который был вызван этим опасным оружием.
"Американские ATACMS на Украине играют в азартные игры с жизнью гражданских лиц. <...> Решение администрации Байдена отправить на Украину ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами игнорирует многие десятилетия человеческих страданий, вызванных этим неизбирательным оружием", — пишет эксперт.
Пити пояснил, что более чем 40 лет изучает данные ракеты. Он напомнил о том, что ATACMS способны нести сотни кассетных бомб, при разрыве которых высвобождаются суббоеприпасы. Контролировать этот процесс невозможно, что в дальнейшем приведёт к множеству жертв среди мирных граждан, пояснил он. Специалист также подчеркнул, что многие кассетные боеприпасы не разрываются и остаются на земле, что несёт опасность для населения в течение и последующих лет.
ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса "земля – земля". Её производит американская компания Lockheed Martin. Пусковыми установками являются реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и M142 HIMARS, а дальность её применения — до 300 километров.
Несколько дней назад в Белом доме официально подтвердили передачу Киеву ракет ATACMS, о чём ранее писал ряд СМИ. Известно, что решение об отправке было принято президентом США Джо Байденом ещё в сентябре этого года. Однако, как оказалось, ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер российских военных. По словам экспертов, ВС РФ показали способность адаптироваться к любому оружию, которое Запад поставляет Киеву.
Запуск ракеты ATACMS. Обложка © Wikipedia