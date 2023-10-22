"Азартные игры": В США шокированы решением Байдена об отправке ATACMS Киеву

Решение Вашингтона об отправке Киеву ракет ATACMS является необдуманным и безответственным шагом. Как заявил в статье для журнала Responsible Statecraft американский военный эксперт Титус Пичи, США таким образом проигнорировали горький опыт прошлых лет, который был вызван этим опасным оружием.

Пити пояснил, что более чем 40 лет изучает данные ракеты. Он напомнил о том, что ATACMS способны нести сотни кассетных бомб, при разрыве которых высвобождаются суббоеприпасы. Контролировать этот процесс невозможно, что в дальнейшем приведёт к множеству жертв среди мирных граждан, пояснил он. Специалист также подчеркнул, что многие кассетные боеприпасы не разрываются и остаются на земле, что несёт опасность для населения в течение и последующих лет.