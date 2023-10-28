Российские бойцы разгромили четыре украинские бригады в ДНР

Бойцы российской группировки войск "Восток" поразили четыре украинские бригады на Южно-Донецком направлении. Как сообщил РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, цели были поражены также под Угледаром и Урожайным.

По словам офицера, российские силы нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Цели поразили при поддержке артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации.