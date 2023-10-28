Российские бойцы разгромили четыре украинские бригады в ДНР
Минобороны: Российская армия нанесла удар по четырём бригадам ВСУ в ДНР
Бойцы российской группировки войск "Восток" поразили четыре украинские бригады на Южно-Донецком направлении. Как сообщил РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, цели были поражены также под Угледаром и Урожайным.
По словам офицера, российские силы нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Цели поразили при поддержке артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации.
Лайф ранее сообщал, что с 21 по 27 октября потери украинских войск на Донецком направлении превысили 2055 военных. Российская армия отразила девять атак противника и также уничтожила три танка, 17 боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля.
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