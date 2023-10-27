Российские средства ПВО перехватили 19 снарядов HIMARS и две ракеты ATACMS
МО: ПВО РФ за неделю перехватила 19 ракет HIMARS, две ATACMS и восемь бомб JDAM
Российские системы ПВО в течение этой недели перехватили 19 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, за это время также были перехвачены четыре ракеты, выпущенные украинскими войсками из РСЗО "Ураган", а также по две ракеты ATACMS и "Нептун", шесть снарядов HARM и восемь бомб JDAM.
"Перехвачены: 19 РСЗО HIMARS и четыре "Ураган", две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты "Нептун", шесть противорадиолокационных ракет HARM, восемь управляемых авиационных бомб JDAM, а также переделанная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200", — указано в сообщении.
Ранее Лайф писал, что российские войска с 1 октября уничтожили 31 самолёт и три вертолёта ВСУ. Как уточнили в Минобороны РФ, были сбиты 20 Миг-29, восемь Су-25, один Су-24, два учебно-боевых самолёта Л-39 и три вертолёта Ми-8.
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