Украинская армия бросила последние резервы в контрнаступление, но тем не менее не смогла добиться хоть какого-то продвижения на фронте. О бедственном положении ВСУ рассказал бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик.

"У Украины нет никаких достижений. ВСУ полностью исчерпали весь свой потенциал в ходе контрнаступления. Они бросили в бой все последние резервы. Все бригады, которые они подготовили, были задействованы в бою, но ВСУ так и не смогли прорвать даже первую линию обороны, за которой есть ещё несколько", — объяснил экс-морпех в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Берлетик уверен, что в НАТО изначально неправильно оценили возможности российских войск. Армия РФ оказалась отлично подготовлена к затяжному конфликту. Она насчитывает огромное количество военных с большим запасом оборудования и боеприпасов, заметил американский морпех. Он сделал вывод, что у российских сил есть преимущество на поле боя. Тем временем у НАТО закончилось оружие и снаряды, поскольку западные страны не были готовы к долгосрочному конфликту.