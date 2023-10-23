В ДНР рассказали о многотысячных потерях ВСУ за последние недели
Советник главы ДНР Гагин: За последние недели ВСУ понесли многотысячные потери
За последние две-три недели армия Украины понесла многотысячные потери. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, такая ситуация возникла с момента начала активных действий со стороны российских войск. ВС РФ особенно успешно наступают на Артёмовском и Донецком направлениях.
"Вот уже в течение двух-трёх недель противник потерял достаточно большое количество личного состава — эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то [она] составляет уже сотни [единиц]. Это достаточно много", — сказал Гагин в беседе с РИА "Новости".
Советник главы ДНР добавил, что у ВСУ заканчиваются запасы иностранного вооружения, а без новой помощи Украина "не выстоит". Гагин считает, что в Киеве это тоже понимают и пытаются привлечь к себе внимание президента США Джо Байдена и других руководителей государств НАТО.
Ранее Лайф рассказывал о том, что на сайте Владимира Зеленского появилась петиция с требованием наказывать командиров за потери в рядах Вооружённых сил Украины. В качестве мер наказания автор статьи предложил лишать званий или назначать материальную или уголовную ответственность.
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