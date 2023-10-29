Контрнаступление украинских войск остановит новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Об этом сообщает South China Morning Post.

"Джонсон выступает против продолжения спонсирования Киева, а контролируемая республиканцами Палата представителей может просто отказаться выполнять требование президента США Джо Байдена о помощи как Израилю, так и Украине", — отмечено в публикации.

В статье также уточняется, что для Украины спасательным кругом является военная поддержка со стороны Запада. Если Вашингтон перестанет помогать Киеву, то Европа вряд ли восполнит этот пробел, если вообще захочет это сделать, подчеркнул автор материала. Он добавил, что в последнее время экономики по всей Европе переживают тяжёлые времена, даже в таких ведущих странах, как Германия.

В статье подчёркивается, что антироссийские санкции не приносят результата. Наоборот, темпы роста экономики РФ позволяют ей перегнать показатели в ФРГ. Если экономические ограничения не сработают, а ситуация в зоне СВО не улучшится в пользу Украины, то единственным выходом останется прекращение огня.