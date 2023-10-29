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Регион
Опубликовано 29 октября 2023, 06:19
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В США заявили, что вера в фантазии Запада привела Украину к провалу

Журналист из США Хайфон: Киев проигрывает в конфликте, поверив в фантазии Запада

Украине невозможно победить в конфликте, она поверила в фантазии Запада и не смогла ничего противопоставить России. Об этом заявил американский журналист Дэнни Хайфон. По его словам, провал Киева становится более очевидным даже по тому, как о контрнаступлении ВСУ говорят западные СМИ.

"Всё, чем Украина пыталась атаковать Россию, вообще никак не повлияло на ситуацию. И это большая проблема, потому что это полностью противоречит тому, что, по словам НАТО, должно было произойти", — сказал Хайфон на своём ютуб-канале.

Запад нанёс по Украине новый удар, пишут СМИ
Запад нанёс по Украине новый удар, пишут СМИ

Ранее полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил о том, что Вашингтон в скором времени окончательно потеряет интерес к Киеву и перестанет оказывать ему помощь. По его мнению, люди очень устали от украинского конфликта и большую часть американцев он вообще не волнует.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Илья Суриков
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