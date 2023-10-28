Запад вынуждает Украину наращивать собственное военное производство в условиях острой нехватки людских ресурсов. Об этом говорится в публикации телеканала Al Mayadeen.

"Западные страны требует от Украины нарастить своё производство вооружений. Но это чрезвычайно сложно после трёх десятилетий деиндустриализации и политики жёсткой экономии, навязанной Международным валютным фондом", — отмечает телеканал.

При этом на Украине сейчас достаточно мало квалифицированных рабочих и инженеров из-за того, что многих хороших специалистов насильно мобилизовали. Al Mayadeen подчёркивает, что у Незалежной отсутствуют человеческие ресурсы для поддержания важной инфраструктуры.

По словам автора статьи, из-за эскалации на Ближнем Востоке в Киеве боятся, что объём помощи зарубежных союзников уменьшится. Украинские аналитики подчёркивают, что любое отвлечение на другие события опасно для Владимира Зеленского.