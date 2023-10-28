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28 октября, 12:09

"Откройте глаза": В Сети шокированы заявлением Зеленского о будущем Украины

В соцсети X (бывший "Твиттер") активно обсуждают недавнее высказывание Владимира Зеленского. Он заявил, что украинцам тяжело бороться с РФ, так как Россия является непростым врагом.

"Пришло время поставить во главу угла благополучие людей и сесть за стол мирных переговоров"; "прекратите это безумие, выступите за мир"; "Путин всегда будет защищать свою страну и свой народ"; "почему Украина не хочет заключить мирный договор с Россией? Погибло уже достаточно людей, и нет никаких надежд на победу в этом кровавом конфликте", — отметили пользователи в комментариях.

Также читатели указали, что всё было кончено ещё до того, как началось, а Запад просто использовал киевские власти. "Откройте глаза", — призвали комментаторы Зеленского.

"Немедленно": На Украине Зеленскому оставили один выход из кризиса

"Немедленно": На Украине Зеленскому оставили один выход из кризиса

Ранее экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы призвал Зеленского заключить мир с Россией до Нового года. Олег Соскин считает, что обострение палестино-израильского конфликта отвлекло Запад от происходящего на полях спецоперации, из-за чего военная помощь Киеву сильно сократится.

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ТАСС / Zuma

Дарья Нарыкова
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