В соцсети X (бывший "Твиттер") активно обсуждают недавнее высказывание Владимира Зеленского. Он заявил, что украинцам тяжело бороться с РФ, так как Россия является непростым врагом.

"Пришло время поставить во главу угла благополучие людей и сесть за стол мирных переговоров"; "прекратите это безумие, выступите за мир"; "Путин всегда будет защищать свою страну и свой народ"; "почему Украина не хочет заключить мирный договор с Россией? Погибло уже достаточно людей, и нет никаких надежд на победу в этом кровавом конфликте", — отметили пользователи в комментариях.

Также читатели указали, что всё было кончено ещё до того, как началось, а Запад просто использовал киевские власти. "Откройте глаза", — призвали комментаторы Зеленского.