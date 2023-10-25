Зеленского призвали срочно заключить мир с РФ до Нового года
Экс-советник Кучмы Соскин: Украине придётся заключить мир с РФ до Нового года
Украине необходимо заключить мир с Россией до Нового года, заявил на своём YouTube-канале бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин. Он указал, что обострение палестино-израильского конфликта отвлекло Запад от происходящего на полях спецоперации, из-за чего военная помощь сильно сократится.
Кроме того, Соскин предположил, что Владимир Зеленский уже готов бежать из страны. В целом, отметил он, "надо заканчивать".
"Никакого прорыва быть не может. Прекратилась, по сути, помощь. Даже уже снаряды 155-миллиметровые, которые были для Украины, передаются Израилю", — добавил Соскин.
Напомним, по мнению военных экспертов, и без того шаткое положение ВСУ на фронте может усугубиться благодаря обострению палестино-израильского конфликта. Всё из-за снарядов калибра 155 миллиметров, которые и так в дефиците, а ещё и используются ЦАХАЛ. К слову, именно такие в прошлом году Израиль передавал Украине.
Getty Images / Filip Singer