Украине необходимо заключить мир с Россией до Нового года, заявил на своём YouTube-канале бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин. Он указал, что обострение палестино-израильского конфликта отвлекло Запад от происходящего на полях спецоперации, из-за чего военная помощь сильно сократится.

Кроме того, Соскин предположил, что Владимир Зеленский уже готов бежать из страны. В целом, отметил он, "надо заканчивать".

"Никакого прорыва быть не может. Прекратилась, по сути, помощь. Даже уже снаряды 155-миллиметровые, которые были для Украины, передаются Израилю", — добавил Соскин.