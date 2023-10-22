"Немедленно": На Украине Зеленскому оставили один выход из кризиса
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому надо в отставку из-за некомпетентности
Владимиру Зеленскому надо уйти в отставку из-за некомпетентности. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он считает, что ситуация в Незалежной становится всё хуже.
"Выход может быть только один: немедленная отмена военного положения, немедленная перезагрузка, немедленные выборы в Верховный совет и немедленно Зеленский должен уйти в отставку", — отметил он в видео на своём ютуб-канале.
Соскин добавил, что Зеленский не может выиграть в военном противостоянии. Он подчеркнул, что Вооружённые силы Украины терпят серьёзные потери, при этом граждане, ставшие изгоями, не желают идти на фронт.
Ранее американская журналистка Натали Моррис сообщила, что Владимир Зеленский обиделся на Запад из-за того, что ему там стали уделять меньше внимания. По словам аналитика, Зеленский сейчас недоумевает, почему до него никому нет дела.
president.gov.ua