Владимиру Зеленскому надо уйти в отставку из-за некомпетентности. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он считает, что ситуация в Незалежной становится всё хуже.

"Выход может быть только один: немедленная отмена военного положения, немедленная перезагрузка, немедленные выборы в Верховный совет и немедленно Зеленский должен уйти в отставку", — отметил он в видео на своём ютуб-канале.

Соскин добавил, что Зеленский не может выиграть в военном противостоянии. Он подчеркнул, что Вооружённые силы Украины терпят серьёзные потери, при этом граждане, ставшие изгоями, не желают идти на фронт.