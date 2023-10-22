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22 октября, 04:40

Лишился популярности: В США рассказали о погасшей "звезде Зеленского"

Журналистка Моррис: Зеленский лишился былой популярности всего за неделю

Американская журналистка Натали Моррис в эфире Youtube-канала Redacted заявила, что Владимир Зеленский обиделся на западных партнёров из-за того, что политики и пресса стали уделять ему меньше внимания.

По словам аналитика, Зеленский сейчас недоумевает, почему до него никому нет дела, а телефон не разрывается от звонков, как раньше. Моррис считает, что ему невероятно обидно, так как раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а в настоящее время его перестали куда-либо приглашать. Она отметила, что "звезда Зеленского" упала всего за неделю, подчеркнув скоротечность его статуса "медийного баловня".

"В ответ на невозможность привлекать внимание западных СМИ он идёт на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран, обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения", — заявила журналистка.

Зеленскому посоветовали не ждать от США больше денег, чем для Израиля

Зеленскому посоветовали не ждать от США больше денег, чем для Израиля

Ранее политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов заявил, что Владимир Зеленский и украинская повестка в глазах мировой общественности оказались на периферии из-за конфликта Израиля и ХАМАС. По его словам, этим простым фактом и объясняется отказ властей Израиля принять Зеленского с официальным визитом вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

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t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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