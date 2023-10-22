Лишился популярности: В США рассказали о погасшей "звезде Зеленского"

Американская журналистка Натали Моррис в эфире Youtube-канала Redacted заявила, что Владимир Зеленский обиделся на западных партнёров из-за того, что политики и пресса стали уделять ему меньше внимания.

По словам аналитика, Зеленский сейчас недоумевает, почему до него никому нет дела, а телефон не разрывается от звонков, как раньше. Моррис считает, что ему невероятно обидно, так как раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а в настоящее время его перестали куда-либо приглашать. Она отметила, что "звезда Зеленского" упала всего за неделю, подчеркнув скоротечность его статуса "медийного баловня".

"В ответ на невозможность привлекать внимание западных СМИ он идёт на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран, обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения", — заявила журналистка.