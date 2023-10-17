Востоковед объяснил, почему визит в Израиль стал для Зеленского идеей фикс
Политолог Тарасов: Зеленский хотел прилететь в Израиль, чтобы отыграть позиции
Владимир Зеленский и украинская повестка в глазах мировой общественности оказались на периферии из-за конфликта Израиля и ХАМАС. Этим простым фактом и объясняется отказ властей Израиля принять его с официальным визитом вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
По его словам, прибытием в Тель-Авив, туда, где в том числе творится сегодня мировая история, Зеленский хотел бы вписать себя в этот контекст.
"Быть в Израиле для него — это пытаться вернуть себе этот капитал, эти позиции. Израилю сейчас не до этого, не до игр, у него своих полно проблем", — заявил собеседник "Царьграда".
Ранее стало известно, что Израиль отказал Зеленскому в визите. Он планировал приехать в еврейское государство вместе с Блинкеном, но израильские власти заявили ему, что "сейчас неподходящее время".
Сайт президента Украины