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17 октября, 13:40

Востоковед объяснил, почему визит в Израиль стал для Зеленского идеей фикс

Политолог Тарасов: Зеленский хотел прилететь в Израиль, чтобы отыграть позиции

Владимир Зеленский и украинская повестка в глазах мировой общественности оказались на периферии из-за конфликта Израиля и ХАМАС. Этим простым фактом и объясняется отказ властей Израиля принять его с официальным визитом вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

По его словам, прибытием в Тель-Авив, туда, где в том числе творится сегодня мировая история, Зеленский хотел бы вписать себя в этот контекст.

"Быть в Израиле для него — это пытаться вернуть себе этот капитал, эти позиции. Израилю сейчас не до этого, не до игр, у него своих полно проблем", заявил собеседник "Царьграда".

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Ранее стало известно, что Израиль отказал Зеленскому в визите. Он планировал приехать в еврейское государство вместе с Блинкеном, но израильские власти заявили ему, что "сейчас неподходящее время".


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Сайт президента Украины

Марина Калегина
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