Востоковед объяснил, почему визит в Израиль стал для Зеленского идеей фикс

Владимир Зеленский и украинская повестка в глазах мировой общественности оказались на периферии из-за конфликта Израиля и ХАМАС. Этим простым фактом и объясняется отказ властей Израиля принять его с официальным визитом вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

По его словам, прибытием в Тель-Авив, туда, где в том числе творится сегодня мировая история, Зеленский хотел бы вписать себя в этот контекст.

"Быть в Израиле для него — это пытаться вернуть себе этот капитал, эти позиции. Израилю сейчас не до этого, не до игр, у него своих полно проблем", — заявил собеседник "Царьграда".